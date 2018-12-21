В Москве задержали подозреваемую в краже 1,5 млн рублей из офиса турагентства

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Полиция задержала подозреваемую в краже 1,5 миллиона рублей из офиса турагентства в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

С заявлением в полицию обратился гендиректор турагентства. Он рассказал, что деньги пропали из офиса организации в бизнес-центре "Арбат" в Карманицком переулке.

По записям с камер наблюдения оперативники выяснили, что деньги похитила сотрудница компании 1989 года рождения. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.