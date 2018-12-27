На Егорьевском шоссе затруднено движение из-за перевернувшейся фуры

На юго-востоке столицы произошла серьезная авария. На Егорьевском шоссе вблизи торгового центра " МЕГА Белая Дача" перевернулась фура. Видео ДТП в редакцию телеканала Москва 24 прислали очевидцы через мобильное приложение.
Грузовик перевозил газированные напитки. На кадрах видно, что на дороге рассыпаны бутылки. Фура перекрыла практически все полосы, движение сильно затруднено. Пробка растянулась на четыре километра.
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