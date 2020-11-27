Пострадавшие при прорыве трубы в Дзержинском девочки выписаны из больницы

Фото: телеграм-канал "РУ_ЧП"

Пострадавшие во время прорыва теплотрассы в Дзержинском девочки выписаны из больницы. Об этом на своей странице в Instagram сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

"Наши девчонки из Дзержинского, пострадавшие во время аварии на теплотрассе, сегодня выписались из люберецкого Центра охраны материнства и детства", – рассказала Мишонова.

Она поздравила девочек с наступающим Новым годом и подарила им подарки. По ее словам, пострадавшие за проведенное в больнице время успели сдружиться.

Четыре ребенка получили ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском 12 ноября. Инцидент произошел на улице Томилинской. Из-за прорыва трубы вода появилась на проезжей части. В этот момент дети переходили дорогу. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.