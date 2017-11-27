Человек погиб при ДТП на Егорьевском шоссе в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Человек погиб при ДТП на 45 километре дороги Москва – Егорьевск – Касимов. Инцидент произошел в Подмосковье, сообщается в официальном канале министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры области в Telegram.

Как отмечается в сообщении, на дороге столкнулись два автомобиля. Специалисты ведомства призвали автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Всего с 25 по 27 ноября в регионе в результате ДТП погибли девять человек.