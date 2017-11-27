Экипаж пропавшей подлодки Аргентины может быть жив

27 ноября, 03:18
Фото: ТАСС/TELAM/Imago
Экипаж пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" может оставаться в живых. Об этом заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.
Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на канал Todo Noticias, подтвердить или опровергнуть информацию о состоянии экипажа пока не представляется возможным.
"Мы пытаемся проявлять уважение. Хотя поиски ведутся уже 11 дней, это не означает, что они не могут находиться в ситуации экстремального выживания", – цитирует издание Энрике Бальби.
Он также отметил, что сроков окончания поисков субмарины не устанавливалось.
Ранее сообщалось, что подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. Субмарина шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На момент пропажи на борту подлодки находились 44 члена экипажа.
Сейчас в поисках субмарины участвуют 13 стран: Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания, Уругвай и Россия.
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