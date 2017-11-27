Пожар в автосервисе на западе Москвы потушен

27 ноября, 01:23
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Пожарные ликвидировали возгорание в здании автосервиса в Кутузовском проезде. По предварительным данным, в результате пожара сгорели четыре авто.
В 00:17 пожар был локализован, а в 00:20 ликвидирован. На месте работала передвижная лаборатория ГУ МЧС России по г. Москве, превышение ПДК вредных частиц в атмосферном воздухе не зафиксировано, гласит сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве.
Как рассказали в экстренных службах, в результате пожара сгорели четыре автомобиля.
Ранее сообщалось, что на Кутузовском проезде, 16 строение 16 произошло возгорание второго этажа двухэтажного здания, занимаемого автосервисом и ремонтными мастерскими. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 19 единиц пожарно-спасательной техники, а также 72 человека личного состава.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: