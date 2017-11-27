Пожар в автосервисе на западе Москвы потушен

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Пожарные ликвидировали возгорание в здании автосервиса в Кутузовском проезде. По предварительным данным, в результате пожара сгорели четыре авто.

В 00:17 пожар был локализован, а в 00:20 ликвидирован. На месте работала передвижная лаборатория ГУ МЧС России по г. Москве, превышение ПДК вредных частиц в атмосферном воздухе не зафиксировано, гласит сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

Как рассказали в экстренных службах, в результате пожара сгорели четыре автомобиля.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проезде, 16 строение 16 произошло возгорание второго этажа двухэтажного здания, занимаемого автосервисом и ремонтными мастерскими. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 19 единиц пожарно-спасательной техники, а также 72 человека личного состава.