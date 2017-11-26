Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Здание автосервиса загорелось в Кутузовском проезде. Об этом сообщили в МЧС, передает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. Как сообщают очевидцы, двухэтажное здание полностью охвачено пламенем.

Как пояснили РИА Новости в экстренных службах столицы, пожар вспыхнул на территории бывшего завода "Фили-кровля", который расположен в доме № 16 в Кутузовском проезде. Пожарно-спасательные подразделения уже приступили к тушению пожара.

Обстоятельства ЧП уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало.