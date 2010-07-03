В России задержали суда с рыбаками из КНДР

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Российские пограничники задержали три шхуны и мотоботы с 262 рыбаками из КНДР. Нарушителей обнаружили в исключительной экономической зоне России, сообщили РИА Новости в Погрануправлении.

По данным ведомства, северокорейские рыбаки были доставлены в Находку для разбирательства. Подробности инцидента выясняются.

В середине сентября экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море. В результате ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих. МИД РФ выразил временному поверенному в делах КНДР в России Зин Чжон Хепу озабоченность в связи с этой ситуацией и потребовал принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем. 18 сентября СК возбудил уголовное дело по факту нападения северокорейских браконьеров.