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Происшествия

27 сентября 2017, 13:26

Актер сериала "Физрук" погиб в ДТП на МКАД

происшествия ДТП кино

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Актер Егор Клинаев, сыгравший роль школьника Никиты в сериале "Физрук", погиб в ДТП на МКАД с участием семи автомобилей, передает телеканал Москва 24.

18-летний актер умер, спасая участников другой аварии. На 24-м километре МКАД столкнулись три автомобиля. Молодой человек, увидев это, остановил свою машину и бросился помогать раненым.

В этот момент его и еще двоих водителей, которые также вышли на помощь пострадавшим, сбил проезжавший на скорости автомобиль. Клинаев скончался на месте, два других водителя госпитализированы.

В детстве Егор Клинаев выступал в группе "Непоседы". Его кинокарьера началась в 2012 году, когда он исполнил главную роль в картине "Тайна Егора". В период с 2013 по 2015 годы он снялся в восьми фильмах. В апреле 2016 года актер сыграл нового героя в третьем сезоне сериала "Физрук".

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