Свирепые соседи. Бродячие собаки напали на детей в Подмосковье

Бродячие собаки стали нападать на детей в подмосковной деревне Бакеево, передает телеканал Москва 24.

В результате одного из таких нападений пострадал семилетний Владик. Об этом случае ему теперь не дают забыть глубокие следы укусов на голове и спине. Метис алабая неожиданно напал на него, когда мальчик ехал на велосипеде по деревенской дороге. По словам ребенка, собака "просто подошла, зарычала и набросилась". Он признался, что после этого случая стал бояться собак.

Как рассказал дедушка пострадавшего Олег Сербин, пес прыгнул внуку на спину и, повалив, начал кусать за голову. Ребята постарше помогли оттащить собаку, а потом ее отогнал подоспевший на выручку отец мальчика.

Вскоре произошло новое нападение бродячих собак, на этот раз − в соседнем СНТ. Когда свирепые псы набросились на трех детей, взрослых поблизости не оказалось. Спасаясь от разъяренных животных, ребята побежали в глубь леса. Там двое из них забрались на крышу шалаша, а третий вскарабкался вверх по дереву. Детям оставалось лишь ждать помощи, ведь внизу бегали разъяренные собаки. Однако, даже услышав крики детей, местные жители не смогли приблизиться к шалашу: собаки рычали при малейшем шаге навстречу. В итоге пришлось вызывать Росгвардию.

По словам старшего группы задержания Дениса Новикова, собаки набросились на силовиков и тогда было принято решение применить табельное оружие. После выстрела в воздух собаки разбежались в разные стороны, а детей эвакуировали.

Местные жители обеспокоены: опасных животных до сих пор не нашли. В деревне знают о двух стаях бродячих собак. Одну прикармливали на местном плиточном заводе. а вторая стая встречает всех прямо на въезде в Бакеево. Их подкармливают несколько женщин. Несмотря на то, что хозяев у этих четвероногих нет, все, кроме одной, чипированы, привиты и стерилизованы. По словам соседок, эти собаки просто не могли напасть на детей, но многие местные жители все равно требуют убрать бродяг с улиц.

Как пояснили в администрации района, "все заявки граждан в тот же день обрабатываются", и бродячие животные "изымаются с улиц". При этом, напомнил начальник отдела ЖКХ администрации Солнечногорского района Евгений Аксенов, "по закону мы вынуждены собак возвращать обратно в ту же среду". Тем не менее, в районной администрации пообещали, что из-за участившихся случаев нападения на людей всех нечипированных собак в скором времени проверят и поставят на учет.