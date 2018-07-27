По делу об убийстве Дениса Тена задержан третий подозреваемый

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Полиция Алма-Аты задержала третьего подозреваемого по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена. Он подозревается в недонесении – он не сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

"Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор, судом санкционирована мера пресечения в виде ареста", — цитирует РИА Новости заместителя генерального прокурора республики Марата Ахметжанова.

Ранее были установлены непосредственные участники нападения – Арман Кудайбергенов и Нурал Киясов. Они дали признательные показания в присутствии адвокатов. По решению суда они арестованы на два месяца.

Фигурист погиб в результате стычки с двоими мужчинами, которых о поймал при попытке кражи зеркал с автомобиля. Он получил ножевые ранения во время потасовки. Спортсмена госпитализировали, но врачи не смогли его спасти из-за большой потери крови. Похороны Дениса Тена посетили известные спортсмены, в том числе Данияр Елеусинов, Екатерина Айдова, Денис Кузин, несколько послов иностранных государств, а также представители власти.

25-летний Денис Тен был единственным спортсменом в истории Казахстана, ставшим медалистом в одиночном фигурном катании — он завоевал бронзу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.