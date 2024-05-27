Омбудсмен ЛНР: обнаружены останки более 1,2 тыс жертв обстрелов ВСУ

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Члены межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии (МРГ) с 2021 года извлекли из стихийных захоронений останки более 1,2 тысячи жертв обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила руководитель МРГ, омбудсмен ЛНР Анна Сорока, передает ТАСС.

МРГ была создана в 2021 году указом главы ЛНР. Как рассказала Сорока, на 1 мая 2024 года в рамках деятельности МРГ были подняты останки 1 209 погибших от обстрелов со стороны Украины. Идентифицированы личности 55% жертв. Работы по установлению личности продолжаются, сказала она. Омбудсмен ЛНР добавила, что поступают новые данные, которые позволяют родственникам не только почтить память погибшего, но и получить соответствующие документы и выплаты.

Сорока указала, что поправки в закон России о государственной геномной регистрации, позволяющие проводить геномную регистрацию родственников без вести пропавших людей, должны "ускорить процесс идентификации".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина и ее кураторы играют с огнем, атакуя российские регионы. Она предупредила, что Москва не оставит без ответа посягательства на свою территорию.