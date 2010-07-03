Cемь человек пострадали при ЧП на стройке в Ленобласти

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В Приозерском районе Ленинградской области на курорте "Игора" обрушились строительные леса. В результате ЧП пострадали семь человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС РФ.

Представитель региональных властей ранее сообщил агентству, что после ЧП в больницы доставили шесть пострадавших.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, под завалами могут находиться люди.

"Всего на строительной площадке в момент обрушения находились 15–20 рабочих. Семь из них были извлечены из-под завалов и госпитализированы, сейчас спасатели извлекают оставшихся людей", – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего выясняются.