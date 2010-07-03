В подвале одного из столичных театров найден череп человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Человеческие останки обнаружены в подвале Государственного театра киноактера, располагающегося на Поварской улице в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" в среду, 27 марта.

Собеседник агентства уточнил, что череп человека был обнаружен под настилом пола. По предварительным данным, он принадлежит человеку, скончавшемуся около десяти лет назад.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.

25 марта прохожие обнаружили останки мужчины у автозаправки, располагающейся на 35-м километре внешней стороны МКАД. По предварительным данным, они принадлежали мужчине, который скончался около года назад.

Скелетированный труп мужчины был доставлен в морг для проведения экспертиз. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины и его личность.

