Столичную школу эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция проверяет школу в столичном районе Ясенево, сообщает Агентство "Москва". Эвакуировано 300 человек.

Речь идет о школе на Литовском бульваре. В образовательное учреждение поступила информация о заложенном там взрывном устройстве. На место прибыли полицейские, они обследуют помещения.