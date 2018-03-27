Более 12 тыс москвичей почтили память жертв пожара в Кемерове

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Более 12 тысяч москвичей пришли к временным мемориалам, чтобы почтить память погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

"Акции по инициативе общественных организаций и гражданских активистов проходили сегодня на Манежной площади и у представительства Кемеровской области в Москве", – отмечается в сообщении.

Общероссийский день траура по жертвам пожара назначен на 28 марта. В столице продолжатся памятные мероприятия. В городе, как и на всей территории страны должны быть приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить все развлекательные акции и передачи.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Огонь захватил 1,5 тысячи квадратных метров. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек, десятки людей пострадали.

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