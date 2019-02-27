Мать уронила ребенка при спуске по простыням с пятого этажа в Кирове

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские выясняют обстоятельства травмирования семилетней девочки, сорвавшейся с простыней при спуске с пятого этажа. В опасной ситуации ребенок оказался из-за желания матери пойти в гости, передает РИА Новости со ссылкой на главк МВД по Кировской области.

История произошла в городе Зуевка. Квартира, в которой находились мать и дочь, была заперта снаружи. Однако желавшую отправиться к знакомым женщину это не остановило. Она связала простыни и заставилась девочку спускаться вместе с ней.

В какой-то момент ребенок сорвался и улетел в сугроб, смягчивший удар. Обошлось без переломов, но девочку все равно отвезли в местную больницу.

Сейчас стражи порядка опрашивают родителей пострадавшей и соседей. По результатам начатой проверки действиям матери будет дана оценка. Уточняется, что семья не состояла на учете и прежде не попадала в поле зрения полиции.