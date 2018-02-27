В ВШЭ рассказали о погибшем в Москве сотруднике вуза

В Высшей школе экономики рассказали о преподавателе вуза Сергее Калашникове, тело которого нашли в его рабочем кабинете в Москве.

Глава дирекции общего образования ВШЭ дважды получал звание лучшего преподавателя университета, а в течение последнего года он отвечал за сотрудничество со школами в рамках Университетского образовательного округа. В некрологе, опубликованном на сайте вуза, его назвали прирожденным педагогом и талантливым управленцем.

Также отмечается, что Калашников получил диплом инженера, однако его дальнейшая профессиональная жизнь была связана с системой образования. В разные годы он работал учителем, заместителем директора, директором школы, окончил магистратуру Манчестерского университета, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В ВШЭ он стал соруководителем магистерской программы "Управление образованием", которая готовит директоров школ.

Калашников много ездил по регионам, он был организатором летних и зимних школ для одаренных детей в подмосковном Воронове, также он помогал факультетам ВШЭ налаживать сотрудничество со школами.

Ранее стало известно, что тело Сергея Колашникова нашли коллеги в его рабочем кабинете. Информация о времени и месте прощания будет известна позже. Следователям же предстоит выяснить обстоятельства его смерти.

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