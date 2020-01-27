Посетителей ТЦ "Водный" эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

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Эвакуация в торговом центре "Водный" проводится из-за информации об угрозе взрыва, передает ТАСС.

ТЦ покинули более 1,5 тысячи человек. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Ранее стало известно, что утром 27 января вновь началась волна "минирований". Преимущественно сообщения приходят на электронную почту, иногда поступают звонки по телефону. "Заминированы" порядка 10 судов, все станции столичного метро, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, а также территориальное управление Росимущества.

23 января ФСБ выявили ресурс, с которого поступали сообщения о "минированиях". Речь идет об информационном ресурсе зарубежного сервиса Startmail.com, сейчас его заблокировали.

С ноября в Москве эвакуировали почти 1,5 миллиона человек. Храм Христа Спасителя угрожали "взорвать" 14 раз, а Центральный телеграф – 10. Каждую неделю звонки поступают на все станции подземки.