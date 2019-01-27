Два человека пострадали при жесткой посадке автожира в Нижегородской области

Два человека пострадали при жесткой посадке летательного аппарата автожир в Нижегородской области, передает ТАСС

Как пояснили в Единой диспетчерской службе Богородского района Нижегородской области, один из них – житель Нижнего Новгорода 1978 года рождения. Его госпитализировали в 13-ю больницу с ушибом спины и переломом голеностопных суставов обеих ног. Второго пострадавшего забрал центр медицины и катастроф, его увезли в Нижний Новгород.

Инцидент случился в трех километрах от деревни Березовка, в момент произошедшего на борту находились два человека. Летательный аппарат приземлился в поле. Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки.