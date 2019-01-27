Золотое кольцо за 2,6 млн рублей украли из ТЦ в Москве

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Посетитель торгового центра на юго-востоке столицы попросил посмотреть кольцо и забрал его, передает ТАСС.

Инцидент произошел 27 января в ТЦ по адресу: Волгоградский проспект, 125. Мужчина попросил у продавца- кассира посмотреть женское кольцо из белого золота с бриллиантом, после чего забрал его и скрылся.

Кольцо стоило 2,6 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В декабре у посетительницы ресторана в центре Москвы украли кольцо за 7,5 миллиона рублей. Украшение изготовила фирма Harry Winston.