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Москва 24

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Происшествия

26 декабря, 09:54

Переход у "Славянского бульвара" вернулся к нормальной работе после аварии

происшествия ДТП

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Подземный переход у метро "Славянский бульвар" вернулся к нормальной работе после аварии с участием автобуса, жертвами которой стали четыре человека, передает РИА Новости.

Рабочие завершили восстановление поврежденных частей входа: на фоне старой сетки плитки выделяется участок новой – белой. В переходе еще стоит запах краски.

По переходу ходят люди. Уже стоят продавцы с одеждой и фарфоровыми фигурками, первая попрошайка заняла свое место.

Горожане приносят к месту трагедии цветы и плюшевые игрушки, а кто-то принес еловую веточку. Среди роз, гвоздик и свечей здесь еще с понедельника лежит занесенная снегом шапка – возможно, она принадлежала кому-то из погибших или пострадавших в аварии, или ее потерял один из очевидцев.

Днем 25 декабря пассажирский автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре. Четыре человека погибли, еще 11 получили различные травмы. Девять из них госпитализированы с различными травмами.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Также проверку проведет Ространснадзор.

Подробнее о том, что известно о ДТП у "Славянского бульвара" – читайте в материале портала Москва 24.

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