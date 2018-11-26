Тела трех детей и двух взрослых обнаружили в доме в Саратовской области

26 ноября 2018, 14:31
Фото: depositphotos/blinow61
Тела трех детей и двух взрослых обнаружили в доме в селе Гвардейское в Красноармейском районе Саратовской области. По предварительным данным, все они погибли от отравления угарным газом.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, одному из погибших детей 6 лет, другому два года. Еще один ребенок родился в 2018 году. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Точные причины смерти в ближайшее время установит судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
В начале ноября в квартире жилого дома на улице Победы в подмосковной Электростали обнаружили тела семейной пары и двоих детей (2009 и 2016 годов рождения) без видимых признаков насильственной смерти. Тогда на место происшествия выехали сотрудники газовой службы, которые приехали на место происшествия, замерили концентрацию газовых примесей в воздухе и не выявили утечки газа.
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