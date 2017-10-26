Ространснадзор проверит авиакомпанию-владельца пропавшего Ми-8

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Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Конверс Авиа", чей вертолет пропал в районе Шпицбергена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

По предварительным данным, российский вертолет Ми-8 потерпел крушение в море в нескольких километрах от поселка Баренцбург. На борту находились пять членов экипажа и трое пассажиров. Минэнерго РФ опубликовало их имена.

Найти вертолет пока не удается. Спасатели обнаружили следы горючего на воде, что позволило сузить район поисков. По словам представителя Норвежского координационного спасательного центра Эрьяна Дельбекка,

шансы на спасение остаются, если у летевших были при себе средства спасения.

Ранее стало известно, что на борту пропавшего у Шпицбергена вертолета не сработал аварийный радиомаяк.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности во время использования воздушного судна.