Директора подмосковного дома престарелых, где санитарка избивала подопечных, задержали

11:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники Следственного комитета Московской области задержали директора дома престарелых в Реутове, сотрудницу которого подозревают в избиении подопечных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 36-летний генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ)", – сказали в СК региона.
По данным правоохранителей, мужчина не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за пожилыми постояльцами учреждения.
Ранее в Реутове задержали 54-летнюю санитарку дома престарелых. Ее подозревают в нанесении побоев одному из подопечных.
По данным следователей, женщина грубо обращалась с постояльцами заведения, а также не оказывала им должного ухода. Противоправные действия санитарки в отношении пожилого человека попали на видео, которое позже опубликовали СМИ.
До этого в Сети появилась информация о жестоком обращении с постояльцами в одном из пансионатов в Реутове.
Санитарку дома престарелых в Реутове задержали по подозрению в избиении подопечного
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