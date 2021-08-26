Директора подмосковного дома престарелых, где санитарка избивала подопечных, задержали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Следственного комитета Московской области задержали директора дома престарелых в Реутове, сотрудницу которого подозревают в избиении подопечных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 36-летний генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ)", – сказали в СК региона.

По данным правоохранителей, мужчина не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за пожилыми постояльцами учреждения.

Ранее в Реутове задержали 54-летнюю санитарку дома престарелых. Ее подозревают в нанесении побоев одному из подопечных.

По данным следователей, женщина грубо обращалась с постояльцами заведения, а также не оказывала им должного ухода. Противоправные действия санитарки в отношении пожилого человека попали на видео, которое позже опубликовали СМИ.

До этого в Сети появилась информация о жестоком обращении с постояльцами в одном из пансионатов в Реутове.

