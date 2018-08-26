Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы во Флориде

Фото: Zuma\TASS\ Ian Witlen\Rmv

Неизвестный устроил стрельбу в торгово-развлекательном центре Landing в городе Джексонвилл, штат Флорида (США), сообщает в Twitter офис шерифа.

По предварительным данным, погибли не менее четырех человек, 11 человек получили ранения. Подозреваемый в стрельбе также погиб.

Полиция призывает людей не выходить из укрытий и обходить стороной место происшествия.

Известно, что в комплексе проводился турнир по видеоиграм.