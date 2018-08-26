В Москве из квартиры пенсионерки украли сейф с драгоценностями на 1,5 млн рублей

Неизвестный похитил сейф с ювелирными украшениями из квартиры пенсионерки в Отрадном. Материальный ущерб составил 1,6 миллиона рублей, сообщает Агенство "Москва".

Инцидент произошел в доме № 30 по Алтуфьевскому шоссе. Злоумышленник проник в жилище на втором этаже, отжав балконную дверь.

Помимо драгоценностей в сейфе находилось 150 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".