Очевидцы сообщили о взрыве около посольства США в Пекине

26 июля, 09:37 (обновлено 26.07.2018 10:05)
Фото: ТАСС/Zuma/Paul Zinken
В Пекине у посольства США прогремел взрыв, данных о жертвах и пострадавших пока не поступало. На место прибыли полицейские, сообщает РИА Новости.
Очевидцы выкладывают в Сеть видеоролики произошедшего. На кадрах видно огромное облако дыма у здания дипмиссии, а также машину, оцепленную полицейскими.
Правоохранители задержали женщину, которая пыталась совершить самосожжение у посольства Соединенных Штатов в Пекине, сообщают зарубежные СМИ.
В посольстве позже сообщили, что никто из сотрудников американской дипмиссии не пострадал.
Ранее сообщалось, что сотрудник посольства США, работающий в Китае, обратился к медикам со странными симптомами, выражающимися в "аномальных звуковых ощущениях и давлении". Американские дипломаты предупреждают проживающих в Китае американцев о необходимости обратиться к врачу при появлении аналогичных симптомов. Людей призывают не пытаться искать источник странных звуков, напротив, следует постараться уйти туда, где шумов нет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: