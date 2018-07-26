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Происшествия

26 июля, 09:37 (обновлено 26.07.2018 10:05)

Очевидцы сообщили о взрыве около посольства США в Пекине

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma/Paul Zinken

В Пекине у посольства США прогремел взрыв, данных о жертвах и пострадавших пока не поступало. На место прибыли полицейские, сообщает РИА Новости.

Очевидцы выкладывают в Сеть видеоролики произошедшего. На кадрах видно огромное облако дыма у здания дипмиссии, а также машину, оцепленную полицейскими.

Правоохранители задержали женщину, которая пыталась совершить самосожжение у посольства Соединенных Штатов в Пекине, сообщают зарубежные СМИ.

В посольстве позже сообщили, что никто из сотрудников американской дипмиссии не пострадал.

Ранее сообщалось, что сотрудник посольства США, работающий в Китае, обратился к медикам со странными симптомами, выражающимися в "аномальных звуковых ощущениях и давлении". Американские дипломаты предупреждают проживающих в Китае американцев о необходимости обратиться к врачу при появлении аналогичных симптомов. Людей призывают не пытаться искать источник странных звуков, напротив, следует постараться уйти туда, где шумов нет.

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