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Москва 24

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Происшествия

00:31

В Москве теплоход столкнулся с причалом

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплоход с выпускниками на борту столкнулся с причальной стенкой набережной в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Елену Марковскую.

По имеющимся данным, столкновение произошло 25 июня в 20:50. В момент случившегося на борту прогулочного теплохода "Лагуна" находились 46 выпускников 9 класса, а также 10 взрослых.

"При развороте (теплоход – Прим. Ред.) коснулся причальной стенки набережной", – объяснила Марковская.

В результате случившегося никто не пострадал. Угроза окружающей среде отсутствует.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту случившегося СК начал служебную проверку.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – заключила Марковская.

22 сентября 2019 года на Москве-реке перевернулась яхта. Инцидент произошел в километре от ПСС "Строгино", в 500 метрах от берега.

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