Яхта перевернулась на Москве-реке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

ЧП случилось вечером в воскресенье, 22 сентября. Пассажиры смогли самостоятельно выбраться на берег.

Яхта перевернулась от порыва ветра. Помощь была оказана трем женщинам и двум мужчинам. Они отказались от госпитализации.

Инцидент произошел в километре от ПСС "Строгино", в 500 метрах от берега.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за пожара на теплоходе эвакуировали более 300 человек. Один человек погиб. Это случилось в Невском районе на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский". Он находился на Соляном причале на Октябрьской набережной.

