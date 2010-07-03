Угроза взрыва на МЦК "Локомотив" оказалась ложной

Информация об угрозе взрыва на станции "Локомотив" Московского центрального кольца (МЦК) не подтвердилась. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу,
"Сотрудники транспортной полиции провели проверку фактов, изложенных в анонимном сообщении. Подозрительных предметов, представляющих угрозу, не обнаружено. Станция работает в нормальном режиме", – заявила пресс-служба.
Уточняется, что на месте работал кинолог с собакой.
Ранее сообщалось, что транспортная полиция проводит проверку сообщения об угрозе взрыва на станции МЦК "Локомотив".
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