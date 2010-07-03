Выпускница школы во Владивостоке после скандала призвала поддержать директора

Фото: телеграм-канал BAZA

Выпускница школы №74 во Владивостоке, где ученики пришли в БДСМ-костюмах на мероприятие, посвященное окончанию школы, призвала всех поддержать руководителя учебного заведения. Сообщение опубликовано в группе "Мы из Владивостока" в социальной сети Facebook.

"Педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки. Увольнения таких специалистов нельзя допускать", – написала девушка.

Она подчеркнула, что не хотела бы оценивать видео выпускников.

"Очень несправедливо, что хорошая школа, грамотные профессиональные учителя не по своей вине стали героями всех топовых новостей в СМИ по той причине, которую они явно не заслужили", – отметила девушка.

Скандал разгорелся в начале недели. На традиционный день самоуправления несколько школьников пришли в шортах с подтяжками на голое тело и масках с заячьими ушами. Еще одна выпускница надела полицейскую форму. Видео распространилось в социальных сетях.

После данного инцидента директор школы Галина Пугинанаписала заявление об увольнении по собственному желанию. Одному из местных новостных порталов женщина заявила, что выпускники "опозорили школу на всю страну". Из-за этого у нее "не оказалось сил работать".

Родителей ученицы, которая пришла на мероприятие в полицейской форме, оштрафуют. За незаконное ношение форменной предусмотрен штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.

Выпускники школы во Владивостоке нарядились зайчиками из Playboy



Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев ранее призвал не винить школьников за участие во флешмобе во Владивостоке.

Еще один курьезный случай произошел во Владивостоке днем ранее. Мэр Олег Гуменюк на последнем звонке пообещал проводить выпускников "в последний путь".