Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Фото: ТАСС/Александра Яковлева

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила в Facebook ее дочь Мария Оамер.

Она написала, что матери требуется дорогостоящее лечение. Все свои деньги на лекарства она уже отдала, но этих средств не хватает.

По информации СМИ, у Сенотовой диагностировали пневмонию. Ранее актриса дважды отказывалась ложиться в больницу.

Ирина Сенотова родилась 15 ноября 1968 года. В 1990 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина.

Работала в Большом драматическом театре имени Товстоногова, Московском академическом театре имени Маяковского и в "Современнике".

На ее счету роли в сериалах "Осенняя мелодия любви", "Монтекристо", "Аннушка", "Общая терапия 2" и "Склифосовский".