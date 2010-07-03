Дело возбуждено после травмирования подростков на детской площадке

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту травмирования двух подростков на детской площадке в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по российской столице.

Инцидент произошел 22 марта на детской площадке вблизи дома по улице Тимирязевской. Дети получили серьезные травмы при падении с качелей, сорвавшихся с петель.

Детей доставили в ближайшую больницу. По словам родителей, у одного из подростков диагностирован перелом позвоночника. Лечение займет более трех месяцев. На протяжении этого времени ему запрещено сидеть. У другого ребенка зафиксировано сотрясение мозга.

Следователи изъяли техническую документацию по установке качелей. Будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании и компании, занимавшейся установкой качелей.