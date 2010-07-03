Дети получили травмы на качелях в Тимирязевском районе

Дети получили серьезные травмы, катаясь на качелях в Тимирязевском районе столицы, передает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел на улице Астрадамская – недалеко от префектуры Северного административного округа. Родители пострадавших уверены, что конструкция была плохо закреплена. В итоге детей госпитализировали с сотрясением мозга и переломом позвоночника.

"Сейчас та травма, которая у нас имеется, подразумевает, что ребенок в течение трех месяцев не может сидеть. То есть он у нас в течение трех месяцев будет или стоять, или лежать. Так как Влад активно занимается спортом, то образ жизни, что касается спортивных интересов, к сожалению, будет ограничен на неопределенный период времени", – рассказал отчим одного из пострадавших Сергей Спирин.

По факту случившегося проводится проверка. Следователи готовятся возбудить уголовное дело по статье "Халатность".

В префектуре САО пока не комментируют ситуацию, они проводят собственную проверку.