Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на мужчину в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы 24 марта обратился гражданин 1988 года рождения. По его словам, двое неизвестных напали на него на Комсомольской площади. Они похитили у мужчины мобильный телефон, словесно угрожали ему ружьем, которое не продемонстрировали. Сумма ущерба потерпевшего составила 16,7 тысячи рублей.

В ходе розыска сотрудники МВД задержали рядом с Казанским вокзалом двоих подозреваемых. Ими оказались мужчина без определенного места жительства и приезжая из Владимирской области. Оба 1976 года рождения. Возбуждено уголовное дело о разбое.