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26 марта 2018, 13:58

Происшествия

Путин перенес вручение премий молодым деятелям культуры из-за ЧП в Кемерове

Фото: Данил Айкин

Владимир Путин из-за трагедии в Кемерове перенес церемонию вручения премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

По словам Пескова, в воскресенье, 25 марта, Путин регулярно получал сведения о ходе спасательных работ и тушении пожара. Пресс-секретарь добавил, что президент и его администрация также выражали соболезнования.

Церемония вручения премии, предположительно, состоится в конце следующей недели. Ранее в Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове достигло 64 человек. За помощью в больницы обратились 44 пострадавших. 10 из них остаются в стационаре. Живыми нашли пятерых человек, которые считались пропавшими без вести.

Пожар в торговом центре произошел накануне днем. Общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

происшествия пожары

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