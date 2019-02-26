Санитарный вертолет эвакуировал упавшего с высоты ребенка в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал четырехмесячного ребенка, упавшего с высоты, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Вертолет вылетел по вызову на площадку Щапово в ТиНАО, куда машина скорой помощи доставила пострадавшего. Во время полета ребенка сопровождала авиамедицинская бригада.

Подробности произошедшего уточняются.