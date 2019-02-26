Женщину с гипертонией посадили в ковш трактора и довезли до скорой

Неубранный снег помешал врачам скорой помощи доехать до дома жительницы деревни Биябаш в Татарстане. Страдающую от гипертонического криза 66-летнюю женщину пришлось посадить в ковш трактора, чтобы доставить ее к медикам, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский Минздрав.
Снимки поездки пациентки в ковше попали в Сеть еще до появления официального комментария ведомства. Как пояснили в министерстве, ситуация произошла утром 25 февраля. Дом женщины стоит на краю деревни, поэтому дорогу к нему не успели расчистить после недавнего снегопада.
Один из фельдшеров попросил водителя трактора, приступившего к уборке улиц, доставить пациентку до врачей, так как времени ждать расчистки дорог у медиков не было.
"В настоящее время женщина госпитализирована в терапевтическое отделение Апастовской районной больницы. Ее состояние стабильное", – заключили в региональном Минздраве.
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