Труп младенца нашли в мусорном баке на юго-западе Москвы

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Тело младенца нашли в мусорном контейнере на юго-западе столицы, сообщает РИА Новости.

Обнаружили его на бульваре Дмитрия Донского. Сейчас на месте происшествия работает следствие. По предварительным данным, тело выбросили после выкидыша у женщины, который произошел дома.

Все обстоятельства случившегося выясняются.