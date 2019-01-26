В Подмосковье восстанавливают движение после ДТП с более чем 60 машинами

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Непогода привела к большому количеству аварий на дорогах Московской области.

На Симферопольском шоссе разбирают сразу несколько крупных аварий. По последней информации, в общей сложности на этой трассе столкнулись 62 машины. ДТП произошли на нескольких участках, передает телеканал Москва 24. Три человека пострадали.

По информации пресс-службы Росавтодора, в чьем управлении находится трасса, последствия ДТП ликвидировали, постепенно восстанавливается движение по шоссе с учетом погодных условий. Однако из-за аварий изменилась схема движения автобусов по этой трассе.

"В связи с ДТП на М-2 "Крым" изменена схема движения автобусов "Мострансавто" по маршрутам № 1365, 423, 428 Чеховского автопарка, г. Серпухов маршруты № 458, 363, 397, 359 и г. Подольск маршруты № 426, 435. Автобусы из области в Москву следуют в объезд по старому Симферопольскому шоссе, через поселок Львовский. Обслуживание маршрутов осуществляется вне расписания, по фактическому прибытию", – сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Несколько крупных ДТП произошло на Симферопольском шоссе

Крупное ДТП случилось также на Новорижском шоссе. На 57 километре в Истринском районе столкнулись 10 автомобилей. Имеются данные об одном пострадавшем. Из-за аварии на трассе сейчас затруднено движение в обе стороны.

"Движение автобусов "Мострансавто" № 480 Истринского АТП осуществляется вне расписания, по фактическому прибытию", – говорится на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На дорогах плохая видимость из-за мощного снегопада. Водителей просят не выезжать без особой необходимости. Сильный снегопад в столицу принес мощный облачный циклон. С запада подходит теплый морской воздух из Южной Европы и Средиземноморья. Из-за температурного контраста в зоне атмосферного фронта усилился ветер.

Ранее сообщалось, что экипажи "Дорожного патруля" выйдут на дороги столицы в выходные, чтобы помочь водителям, если возникнут трудности из-за сильного снегопада. "Патрульные не только будут помогать при ДТП и мелких неисправностях автомобилей, но и при необходимости смогут регулировать движение на сложных перекрестках", – уточнили в ЦОДД. Кроме того, сотрудники дорожной службы окажут помощь, если понадобится, например, достать из сугроба застрявший автомобиль.

Также в связи с непогодой водителям настоятельно советуют внимательно выбирать места парковки. В метель не стоит оставлять машины вблизи деревьев или слабо укрепленных конструкций.