Граждан КНДР избили и обстреляли из травматики в хостеле в центре Москвы

26 января 2018, 16:32
Фото: ТАСС\Василий Кузьмиченок
Неизвестные избили и обстреляли из травматики пятерых граждан КНДР. Нападение произошло в центре Москвы в ночь на 25 января.
Как сообщили "Аргументам недели" в правоохранительных органах столицы, в хостеле в Мукомольном проезде группа неизвестных совершила нападение на граждан КНДР. "Подозреваемые избили иностранцев, а также стреляли в них из травматического оружия", – рассказал собеседник агентства. После событий в хостеле полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.
По словам представителя правоохранительных органов, в результате нападения двое граждан КНДР попали в больницу с гематомами, сотрясением мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Еще одного пострадавшего госпитализировали с непроникающим огнестрельным ранением груди.
Уточняется, что на месте ЧП полицейские обнаружили гильзу, четыре резиновых пули и нож. Они также изъяли для проверки записи с камер видеонаблюдения.
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