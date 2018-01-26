Граждан КНДР избили и обстреляли из травматики в хостеле в центре Москвы

Фото: ТАСС\Василий Кузьмиченок

Неизвестные избили и обстреляли из травматики пятерых граждан КНДР. Нападение произошло в центре Москвы в ночь на 25 января.

Как сообщили "Аргументам недели" в правоохранительных органах столицы, в хостеле в Мукомольном проезде группа неизвестных совершила нападение на граждан КНДР. "Подозреваемые избили иностранцев, а также стреляли в них из травматического оружия", – рассказал собеседник агентства. После событий в хостеле полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

По словам представителя правоохранительных органов, в результате нападения двое граждан КНДР попали в больницу с гематомами, сотрясением мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Еще одного пострадавшего госпитализировали с непроникающим огнестрельным ранением груди.

Уточняется, что на месте ЧП полицейские обнаружили гильзу, четыре резиновых пули и нож. Они также изъяли для проверки записи с камер видеонаблюдения.