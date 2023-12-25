Два человека погибли при обрушении гаража в Иванове

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Два человека погибли в результате обрушения гаража в Иванове, сообщается в телеграм-канале УМВД по региону.

"При обрушении гаража погибли два брата, 1979 и 1989 годов рождения. Полицией их личность установлена", – говорится в сообщении.

Происшествие случилось вечером в воскресенье, 24 декабря, на улице Ермака. Региональная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин обрушения гаража.

Ранее стало известно, что число пострадавших после обрушения горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии достигло 10, среди них девять детей. Как уточнили в региональном Минздраве, у пятерых пострадавших ушибы, у четырех – переломы.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".