В Москве погиб пешеход, запрыгнувший на механическую щетку трактора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Строгино пешеход погиб после того, как его затянуло в уборочный механизм трактора, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел утром во вторник возле дома №9 по Таллинской улице. Водитель трактора убирал территории, и в этот момент проходящий мимо пешеход 1999 года рождения запрыгнул на заднюю конструкцию механической щетки.

Молодого человека затянуло в уборочный механизм. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.