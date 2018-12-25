Задержан предприниматель, похитивший миллиард рублей на создание ФК

Около миллиарда рублей получили бизнесмены от родителей юных футболистов. Задержанные открыли четыре спортивные школы в Москве и предложили инвестировать в открытие футбольного клуба, сообщает телеканал Москва 24.
Многие мамы и папы будущих спортивных звезд идею поддержали и деньги дали. Но школы вскоре закрылись, а их владелец исчез с миллиардом рублей. Позже в своих соцсетях он принес извинения всем, у кого брал деньги и обещал вернуть долги.
"Я хочу искренне от всей души попросить прощения у всех людей, кому я причинил боль, эмоциональную боль, дискомфорт, я не говорю – тех людей, кого я кинул, потому что я знаю, что, так или иначе, я заработаю и отдам", – заявил Алексей Бавыкин.
Некоторые участники событий верят бывшему владельцу спортшколы. Говорят, что может быть и правда он хотел создать футбольный клуб, но переоценил свои возможности.
"Эта молодежь, которая участвовала в каких-то бизнес тренингах, которая решила что они могут все. И просто надо верить в себя, просто нужно собрать денег, вложить в хороший проект, благодаря этому ты заработаешь много и люди будут довольны, и в таком вот контексте они родителям продавали вот это вот идею, я думаю что в головах у них было именно так", – прокомментировала ситуацию мама одного из воспитанников детской футбольной школы Эльмира Бузник.
Она отметила, что ее знакомые инвестировали в проект, однако ей эта идея показалась "очень липкой".
Был злой умысел в действиях владельца частной футбольной школы или нет, разберется суд. А сейчас он находится под стражей по подозрению в мошенничестве.
В полиции уточнили, что к настоящему времени потерпевшими признаны более 700 человек. В ходе расследования выяснилось, что привлеченные средства по расчетным счетам не проходили и в бухгалтерских документах компании не фиксировались.
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