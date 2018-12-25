В Дагестане три человека пострадали при обрушении моста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Три человека получили травмы при обрушении моста в Буйнакске Республики Дагестан, сообщает ТАСС.

Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, состояние двух – средней степени тяжести.

В Ноябре шесть человек пострадали при обрушении моста в Воронежской области. После ЧП Следственный комитет начал проверку.