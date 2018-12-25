Аферисты собрали с родителей будущих футбольных звезд миллиард рублей

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На востоке Москвы полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

Злоумышленники открыли в столице четыре спортивные школы. Затем они стали брать взаймы деньги у родителей учеников якобы на открытие новых школ. Привлеченные денежные средства не отражались на расчетных счетах и в бухгалтерском учете компании. В 2018 году школы закрылись, но злоумышленники не вернули взятые в долг средства.



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Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (4-я часть 159 статьи УК РФ), они заключены под стражу. Задержанными оказались мужчины в возрасте 33 и 40 лет. Потерпевшими признаны более 700 человек.