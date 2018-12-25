Приплывшего на Чукотку американца доставили в Москву для депортации

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Сотрудники службы судебных приставов по Чукотскому автономному округу доставили в Москву американца Джона Мартина, который приплыл на резиновой лодке из Аляски в Россию. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на региональное УФССП.

Сейчас Мартин находится в центре временного содержания иностранных граждан. Вскоре его депортируют в США.

Гражданин США Джон Мартин нелегально прибыл на Чукотку в начале августа. Он плавал на резиновой лодке по реке Юкон в Аляске и вышел в открытое море. Горе-путешественник несколько дней провел в открытом море, прежде чем оказаться на территории РФ. Ранее СМИ сообщали, что он попросил политическое убежище в России, но эта информация не подтвердилась.