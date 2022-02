Певица Лорд отменила выступление в Израиле из-за скандала

Фото: AP/Invision/Amy Harris

Новозеландская певица Лорд отменила выступление в Израиле из-за критики со стороны антиизраильских активистов.

Концерт Лорд должен был состояться 5 июня в Тель-Авиве. Активисты регулярно организовывают онлайн-кампании и призывают не посещать эту страну. Их действия стали причиной отмены выступлений Элвиса Костелло и Лорин Хилл. Radiohead и Ник Кейв же не изменили своих решений, сообщает "Газета.ру".

Министр культуры Израиля Мири Регев выразила надежду на то, что певица способна быть "чистой героиней"(Pure Heroine – название первого сольного альбома Лорд), свободной от "нелепых" политических соображений.

Ранее стало известно, что исполнительница с ее песней Homemade Dynamite заняла второе место в топе 50 лучших композиций 2017 года по версии журнала Rolling Stone. Лидером рейтинга стал участник группы One Direction, актер и певец Гарри Стайлзу с треком Sign of the Times.