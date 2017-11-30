Составлен рейтинг лучших песен года

Фото: AP/Vianney Le Caer
Журнал Rolling Stone составил рейтинг из 50 лучших песен 2017 года. Первое место досталось участнику группы One Direction, актеру и певцу Гарри Стайлзу с композицией "Sign of the Times".
Вторую строчку занимает певица Лорд с треком "Homemade Dynamite". Третье место – у рэпера Кендрика Ламара с треком "Humble". Певица в жанре хип-хоп Карди Би с песней "Bodak Yellow" – четвертая, пятая строчка – за группой U2 с песней "Lights of Home", сообщает "Газета.ру".
На шестой позиции расположились группа Migos и Лил Узи Верт с песней "Bad and Boujee".
Далее следуют Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер с композицией "Despacito", группа Portugal. The Man с песней "Feel It Still", дуэт Ланы Дель Рей и The Weeknd с песней "Lust for Life" и рэпер Future с песней "Mask Off".
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